حبس تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة ، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود معلومات سرية لضباط البحث الجنائي بالمركز بقيام تشكيل عصابي بالإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي لترويج المخدرات.



وعلى الفور تم اخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية وتشكل فريق أمني وتمكن من ضبط "خ م ع" 24 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية خطف و"م ع أ"، 34 سنة عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا و"م م ع" 30 سنة عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزتهم كيلو من نبات البانجو المخدر و100 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.