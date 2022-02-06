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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 7 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر.

125 جرام من مخدر البودر

وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري "فرد خرطوش" و160 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر البانجو و125 جرام من مخدر البودر و11 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

العثور على جثة بجوار مزلقان ورورة في بنها

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القليوبية مدير أمن القليوبية اسلحة نارية القناطر الخيرية شبرا الخيمة

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