شلتوت: منتخب مصر مؤهل لحصد اللقب والتتويج بالثامنة

قال الناقد الرياضي عصام شلتوت، إن نجوم منتخب مصر مُنحوا جرعة ثقة وتفاؤل، فالمنتخب هو الوحيد الذي فاز على كل الكبار في الطريق نحو النهائي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، مباراة السنغال لن تكون الأصعب بالنسبة لمنتخب مصر.

وتابع:" منتخب مصر تمكن من أدواته وهناك حالة من التناغم بين الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش وبين اللاعبين ولن نفرط في فرصة التتويج بالثامنة.

وأوضح، أن منتخب مصر يملك من العناصر والجماعية التي تؤهله لحصد اللقب باعتراف كل الخبراء والمتابعين مشيرا إلى أن صلاح وماني قادة في منتخبي مصر والسنغال.