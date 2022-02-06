السجن المشدد 15 عام علي شاب قتل جاره بالفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الأرهاب برئاسةالمستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي لاشين ومحمد يوسف ، بالسجن المُشدد 15 عامًا لشاب ، وبراءة والده في قضية قتل مزارع بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق بالفيوم ، بسبب خلافات عائلية على الميراث، في القضية رقم 599 لسنة 2021، كلي الفيوم.

ترجع وقائع القضية، إلى شهر يونيو 2021، بقيام كل من: محمد.ع.19 سنة، طالب و، وعبدالله.م، 45 سنة ، لقتلهم المجني عليه، مصطفى محمد ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص منه وإزهاق روحه، إنفاذًا منهما لمخططهما الشيطاني، لما نشب فيما بينهم خلافات ومشاجرات عائلية من سابق خصومة على الميراث.

وأثبتت التحريات إن المتهمين خططا وأعد وسيلة تنفيذ جرمهما من سلاح أبيض، وترصدا له بمكان مروره لسابق إصرارهما، على إراقة دمائه بعد أن استترا بجوار منزلهم ، والمجني عليه من الخارج، وما أن أظفر به مترجًا، ومن خلفه الشاهد الأول لشراء وجبة الإفطار حتى وجه الأول طعنات قاتله بسلاحه الأبيض بجسد المجنى عليه الاعزل من السلاح مطمئنًا قلبه بتواجد الثاني لجواره داعمًا إياه قولًا شاحذًا همته مُشعلًا في نفسه جزوة قتل المجني عليه، فأحدثا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته محققين مقصدهما من قتله عمدا مع سبق الاصرار والترصد .

وبالقبض على المتهمين ، أعترفوا بجريمتهم البشعة لزهق دماء المجنى عليه بالسلاح الابيض ، وبإحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الارهاب برئاسة المستشار / ياسر محرم درويش ، أصدرت حكمها المتقدم.