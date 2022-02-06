جنايات الفيوم : تجديد حبس 6 متهمين لحيازتهم أسلحة لاستخدامها فى أعمال إرهابية

قررت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا ، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات ، وعضوية المستشارين فوميل لبيب و علي لاشين ، تجديد حبس 6 متهمين، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد استخدامها في أعمال عدائية وإرهابية ضد المجتمع، وحيازة منشورات عدائية.

ترجع وقائع الدعوى فى شهر مارس عام 2021 ، عندما وجهت النيابة العامة، للمتهمين (محرم.ف 37 سنة وأحمد.ع 28 سنة ، ومحمود.د.29 سنة ، وعبد العاطي.س 26 سنة ، وخليفة.ك 29 سنة ، وعمر.س 25 سنة، تهم إحراز ذخائر تستعمل على أسلحة نارية، لاستخدامها في أعمال مخلة بالأمن العام، ونظام الدولة.

كما أكدت تحريات جهاز الأمن الوطني، أن المتهمين أحرزوا ذخائر بقصد استعمالها في الأعمال العدائية، والإرهابية، وأنه تم تحريز محررات تنظيمية بالاتفاق مع بعضهم البعض بعنوان : رؤية مقترحة للوصول إلى يوم الحسم ، وتقنيات استخدام القنابل اليدوية، وغيرها من بعض التهم الارهابية .

وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا أصدرت قرارها المتقدم .