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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهائي الأمم الإفريقية.. صلاح عبد الله: يا رب النصر لمصر

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

دعم الفنان صلاح عبد الله، منتخب مصر، قبل مواجهة السنغال اليوم، فى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة بالكاميرون.


وكتب صلاح عبد الله، فى تدوينة له عبر حسابه علي "تويتر"‏ ‏‎#يارب‎#النصر_لمصر 🇪🇬".


مشوار المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 

بدأ المنتخب الوطنى مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان  ليتأهل المنتخب  كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"


كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"


بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فاز السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز  على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"


ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"

 

الفنان صلاح عبد الله دعم المنتخب نهائي كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2021 منتخب السنغال

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