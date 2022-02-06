وصول رحلات جماهير مصر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب في نهائي أمم أفريقيا..صور

وصلت مطار ياوندي مساء اليوم، الأحد، جميع الرحلات المصرية المخصصة لنقل الجماهير المصرية المغادرة من القاهرة، لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة نهائي بطولة كأ س الأمم الأفريقية المنتظره مساء اليوم، في الكاميرون أمام منتخب السنغال.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم، إجراءات سفر الجماهير المغادرة على متن رحلات مصر للطيران وعددهم 5 رحلات، من خلال مبنى الركاب رقم 3 وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم إنهاء إجراءات الجماهير المغادرة على متن رحلات شركة إير كايرو والمصرية العالمية للطيران، وعددهم 4 رحلات آخرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، وسط إتخاذ أيضا كافة التدابير الإحترازية مع تقديم واجب الضيافة لهم من حلوى والتقاط صورا تذكارية.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

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