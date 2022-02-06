سلطنة عُمان تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

علق وزير خارجية سلطنة عمان على وفاة الطفل ريان المغربي، بعد نحو 5 أيام من العمل المتواصل لإنقاذه من البئر الذي سقط فيه، مؤكدا أن المغرب بذل جهودا جبارة.

وقال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي في تغريدة على تويتر إن سلطنة عمان تابعت باهتمام وتعاطف بالغ ما قام به المغرب من جهود جبارة لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.

وأضاف أن "الشعب العماني أظهر تعاطفا كبيرا تجاه هذه الحادثة، وتابع "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".

تابعنا باهتمام وتعاطف بالغ الجهود الجبارة التي بذلها الأشقاء في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل #ريان والتعاضد والتعاطف الإنساني الكبير الذي أظهره الشعب العماني وشعوب العالم كافة تجاه هذه الحادثة، ونعرب في هذا المقام لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية عن خالص تعازينا ومواساتنا. — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2022

على جانب آخر، كشفت وسائل إعلام محلية في المغرب، اليوم الأحد، عن موعد جنازة الطفل ريان، الذي توفي بعد قضائه 5 أيام عالقا في بئر عميقة.

وقال البرلماني المغربي عبد الرحيم بوعزة، النائب عن دائرة شفشاون، لصحيفة "هسبريس" المغربية، إن جنازة الطفل ريان ستقام غدا الاثنين بعد صلاة الظهر.

وذكرت الصحيفة أن أقارب الطفل لم يعلنوا أي موعد للجنازة، قائلين إن الجميع ينتظر الخبر اليقين في ظل غياب أي تواصل مع الوالدين.

وأمس السبت، قال مسؤولان حكوميان في المغرب إن الطفل ريان توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في ساعة متأخرة من مساء السبت، حسب وكالة "رويترز".

وتمكن رجال الإنقاذ من استعادة جثة الطفل ريان، بعد إزالة جزء كبير من التلال المجاورة وحفر ممر أفقي في البئر.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

وأعرب ملك المغرب عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وأكد أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، وأصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.