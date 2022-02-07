أخبار التعليم.. احصل على فرصة للدراسة في برلين.. و ننشر طريقة تسجيل البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة للدراسة في برلين.. عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة عن أفادت المكتب الثقافي ببرلين بشأن المنح التى تقدمها جمعية مراكز Helmholtz البحثية والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين ( سواء طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) عبر العالم والتي تختص بعلوم المعلومات وتخزينها ومعالجتها والتي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 3 شهور.

انتظام ثاني أيام الدورة التدريبه لأعلام القاهرة فى مجال تنظيم المؤتمرات.. تفاصيل

تنظم وحدة الاتصال والخدمات الطلابية بالتعاون مع وكالة كلية الاعلام ، اليوم الثانى من الدورة التدريبية فى مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والبرامج السياحية وذلك اليوم الاثنين ٧ فبراير الجارى و يمنح الطالب المتدرب شهادة معتمدة .

الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول التفكير الإبداعي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الاحد .. جامعة حلوان تناقش إدارة الذات من خلال دورة تدريبية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تعرف علي رابط تسجيل البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة

تعلن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن منحة تدريبية اون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة، المليون شاب متطوع للتكيف المناخي "البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ " حيث يستهدف تخريج ٥٠٠٠ سفير مناخ من طلاب الجامعات الافريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس إتحاد الجامعات الأفريقية ا.د بكري سعيد عثمان ورئيس جامعة عين شمس أ.د محمود المتيني ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.