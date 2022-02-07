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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول التفكير الإبداعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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نائب رئيس جامعة حلوان: نسعى لإكساب الباحثين مهارات تتناسب مع التطورات الحديثة

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جامعة حلوان: نحرص على تطوير مهارات الباحثين.. والأبحاث العلمية من أسس تطور المجتمعات.. وأهميتها تتمثل في تقديم رؤية عن المستقبل

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول التفكير الايداعي يومي الثلاثاء و الاربعاء ٨،٩ فبراير ٢٠٢٢
 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس مجموعة البرامج التدريبية تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس الدكتور ممدوح مهدي

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