عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام ثاني أيام الدورة التدريبية لإعلام القاهرة فى مجال تنظيم المؤتمرات.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم وحدة الاتصال والخدمات الطلابية بالتعاون مع وكالة كلية الاعلام ، اليوم الثانى من الدورة التدريبية فى مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والبرامج السياحية وذلك اليوم الاثنين ٧ فبراير الجارى و يمنح الطالب المتدرب شهادة معتمدة .

txt

بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول.. سياسة واقتصاد القاهرة لم تنته من عملية التصحيح .. وكلية الآداب تقترب من فتح باب تسجيل مواد الفصل الدراسى الثانى

txt

طلاب جامعة القاهرة يصلون الكاميرون لدعم وتشجيع منتخب مصر أمام السنغال

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الانشطة الطلابية إجازة منتصف العام الدراسي الأول مشروع جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

توصية جديدة من المراكز الأمريكية بشأن لقاح كورونا

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. هذا العمل يحميك منها إذا استيقظت على الأذان

أبو الدهب: لاعبو المنتخب خاضوا البطولة بروح قتالية

اختصاصات صندوق تحيا مصر وفقا للقانون

في ذكرى وفاة نور الدمرداش..سر قبول كريمة مختار الزواج منه وسبب انفصاله عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ