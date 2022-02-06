حمادة صدقي: محمد صلاح عمل دور كبير جدا ليجمع مصر حول المنتخب

تحدث حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، عن أثر غياب كيروش عن المباراة، مضيفا أن مدرب منتخب مصر أنهى دوره قبل النزول للملعب من خلال تقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة قبل بدء اللقاء.

وأوضح صدقي خلال حواره مع الإعلاميان أحمد موسى وهاني حتحوت ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "الدور الذي قدمه مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش لقراءته الجيدة للمباريات؛ خاصة بعد لقاء منتخب السودان «عمل حالة جميلة جدًا في الماتشات كلها».



وأشاد حمادة صدقي، بدور الفريق الطبي لمنتخب مصر، مطالبًا لاعبي المنتخب بتقديم أفضل ما لديهم اليوم من أجل الفوز بالبطولة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية، لافتًا إلى أن هذه المباراة سيسودها الحذر الشديد.

وأكمل حماده صدقي:"محمد صلاح عمل دور كبير جدا عشان يجمع مصر كلها حول المنتخب".