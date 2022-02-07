رونالدو يحطم رقما قياسيا على الانستجرام.. ما القصة

اعتاد نجم مانشستر يونايتد “كريستيانو رونالدو” على تحطيم الأرقام القياسية في الملعب ، لكنه الآن يحطمها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا "الانستجرام".

تجاوز اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا 400 مليون متابع على الانستجرام ليصبح أول شخص يفعل ذلك على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في سبتمبر 2021 ، كان لدى المهاجم 237 مليون متابع مما جعله الرجل الأكثر متابعة في تطبيق الفيديوهات، وهو المبلغ الذي نما بشكل كبير منذ ذلك الحين في غضون أشهر.

ومع 3242 مشاركة لديه متوسط ​​10 ملايين "إعجاب" لكل واحد ويتبع 500 مستخدم فقط.

وكان رونالدو ، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده قبل يومين فقط ، قد شكر جميع معجبيه على الأمنيات على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وكتب "رونالدو":"العمل الجاد ، السرعة العالية ، الأهداف الملحة ، تطلعات التوقعات، ولكن في النهاية كل هذا يعود إلى الأسرة ، والحب ، والصدق ، والصداقة ، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكرا على كل الرسائل! 37 والعمر مستمر".

