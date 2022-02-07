سمير كمونة: عامل الإجهاد أثر على أداء المنتخب أمام السنغال وخسرنا بالحظ

وجه سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الشكر للاعبي المنتخب الوطني على الأداء الرجولي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة أمام السنغال فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال كمونة، فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك العديد من اللاعبين سيكونوا مستقبل المنتخب خلال السنوات المقبلة، والوقت الإضافي فى 4 مباريات كثير للغاية وهذا الأمر يرهق اللاعبين بكل تأكيد".

وأضاف: "عامل الإجهاد أثر على أداء المنتخب الوطني أمام السنغال، والعالم يتحدث الآن على لاعبي المنتخب وظهورهم بروح قتالية خلال المباريات الماضية".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.