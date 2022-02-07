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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: لاعبو المنتخب خاضوا البطولة بروح قتالية

مصر والسنغال
مصر والسنغال

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني كان يلعب بروح قتالية خلال مشوارهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة أمام السنغال فى المباراة النهائية.

وقال أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "المنتخب لعب مباراة زيادة بسبب الوقت الإضافي، وهذا كان أمر صعب على جميع اللاعبين بسبب العامل البدني الذى ظهر تأثيره فى مباراة اليوم".

وأضاف: "محمد أبو جبل أنقذ مصر من هزيمة ثقيلة فهو كان نجم المباراة بدون منازع، ويجب أن يكون هناك دور للجهاز المعاون مع كيروش".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال، بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.

محمود أبو الدهب الأهلى المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية السنغال

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