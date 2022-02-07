أخبار السيارات.. أفخم 5 سيارات في الكويت موديل 2022.. MG تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:
قبل تسليمها بعامين.. بيع جميع إصدارات T.33 من جوردون موراي
تعزز اصدارات جوردون موراي من تواجدها وسط كبار مصنعي السيارات، عبر نسختيها T.50 وT.51، إلى جانب السيارة الرياضية ايضا والتي تحمل طراز T.33، ومن الغريب في هذا الأمر هو تحقيق تلك النسخة امرًا مميز، تمثل في بيع جميع الإصدارت الخاصة بها قبل تسليمها بعامين.
MG تستهدف القيمة مقابل السعر في فئة إلى السيارات الرياضية بفضل Cyberster.. صور
تتطلع MG إلى توسيع مجموعة منتجاتها بشكل كبير مع اقتراب العلامة التجارية من الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2024 بهدف جذب مشترين جدد في قطاعات جديدة والاستمرار في مسار السيارات الكهربائية.
ألبينا B8 جران كوبيه في إطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور
يواصل الصانع البافاري بي إم دبليو تألقه؛ عبر ‘صدارات ألبينا المميزة، ومنها النسخة الجديدة التي تنتمي إلى فئة الكوبيه " B8 جران"، حيث تمتلك السيارة تصميما خارجيا أنيقا بإطلالة عصرية وشبابية ايضا، إلى جانب التقنيات الخاصة بقوة المحرك والحالة الفنية.
لامبورجيني هوراكان ستيراتو تواصل الاستعداد.. فيديو
كشفت شركة لامبورجيني الايطالية عن السيارة الرياضية الخارقة Huracan Sterrato Concept في عام 2019 كسيارة لجميع التضاريس، والتي سيتم الكشف عنها رسمياً هذا العام، ويبدو أن صانع السيارات الخارقة جاد في صنع العديد من نسخ Huracan بشكل كبير.
أفخم 5 سيارات في الكويت موديل 2022 .. صور
يضم السوق الكويتي باقة من موديلات 2022، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب السيارات الخارقة، وحزمة من الموديلات التي تتسم بالفخامة، نسبة إلى امكانياتها القوية، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.