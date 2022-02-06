لامبورجيني هوراكان ستيراتو تواصل الاستعداد.. فيديو

كشفت شركة لامبورجيني الايطالية عن السيارة الرياضية الخارقة Huracan Sterrato Concept في عام 2019 كسيارة لجميع التضاريس، والتي سيتم الكشف عنها رسمياً هذا العام، ويبدو أن صانع السيارات الخارقة جاد في صنع العديد من نسخ Huracan بشكل كبير.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

لقد رأينا صورًا للتجسس على ما يبدو أنه نموذج أولي لـ Huracan Sterrato من قبل، حيث تأتي مع قضبان سقف بمفهوم جديد تماماً، بالإضافة إلى تعليق مرفوع اكثر من النماذج الماضية، والآن شاهد نفس النموذج الأولي في مقطع فيديو حديث رصدته عدسات التجسس اثناء تخفيها بواسطة قناة CarSpyMedia على YouTube.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

يأتي النموذج الأولي الذي تم اكتشافه في أرض العجائب الشتوية بنهاية أمامية مجددة بصرف النظر عن شريط الضوء وأشرطة الربط الصفراء على غطاء المحرك، فإنه يحتوي أيضًا على لوحة انزلاقية تبرز أمام السيارة الرياضية التي تعمل بمحرك V10.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

ولا يحتوي النموذج الأولي على مشاعل مثبتة بمسامير لحماية الطلاء الثمين من الأحجار والحطام فضلاً عن أقواس العجلات الكبيرة ومع ذلك تأتي الإطارات بجدران جانبية أكثر سمكًا بالإضافة إلى أن نمط جديد يبدو جاهزًا للاستخدام على الطرق الوعرة.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

في حين أنه من المؤكد أن لامبورجيني تعمل على شيء مختلف مع سيارة Huracan الجديدة المرتفعة، فقد ألمح الرئيس التنفيذي Stephan Winkelmann إلى أنها قد تكون واحدة من السيارات الأربع التي ستصل هذا العام.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

سيصادف هذا العام نهاية حقبة لامبورجيني وستكون هذه هي السنة الأخيرة التي ستطلق فيها العلامة الإيطالية سيارة خارقة تعمل بالبنزين النقي قبل دخولها في مجموعات نقل الحركة الهجينة ثم في نهاية المطاف الكهرباء الكاملة.