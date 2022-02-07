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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل تسليمها بعامين.. بيع جميع إصدارات T.33 من جوردون موراي

قبل تسليمها بعامين
قبل تسليمها بعامين .. بيع جميع اصدرات T.33 من جوردون موراي

تعزز اصدارات جوردون موراي من تواجدها وسط كبار مصنعي السيارات، عبر نسختيها T.50 وT.51، إلى جانب السيارة الرياضية ايضا والتي تحمل طراز T.33، ومن الغريب في هذا الأمر هو تحقيق تلك النسخة امرًا مميز، تمثل في بيع جميع الإصدارت الخاصة بها قبل تسليمها بعامين.

قبل تسليمها بعامين .. بيع جميع اصدرات T.33 من جوردون موراي

وتقدر اصدارات السيارة الانيقة صاحبة الأداء الخارق T.33 بعدد 100 نسخة، وقد اصبحت بالفعل مباعة كاملة، وهو ما يتطلب من راغبي اقتناء تلك السيارة انتظار بيعها بأحد المزادات إذا تم الأمر، حيث يقدر سعرها الاصلي بحولى 1.85 مليون دولار.

قبل تسليمها بعامين .. بيع جميع اصدرات T.33 من جوردون موراي

واوضحت الشركة أن هذه النسخة قابلة للاستخدام اليومي حيث تتميز بمساحة تخزين مناسبة، إلى جانب قدراتها القوية، بينما تظهر السيارة بتصميم رياضي انيق يحمل الكثير من مفاهيم القوة والشراسة، من خلال المصابيح الأمامية ذات الوجه الحاد.

قبل تسليمها بعامين .. بيع جميع اصدرات T.33 من جوردون موراي

وحصلت السيارة T.33 من جوردون موراي على جنوط رياضية مميزة تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع ولكن بطريقة مزدوجة، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الكابينة، وسقف باللون الاسود اللامع، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ووحدة هوائية أعلى ناحية السقف، إلى جانب المظهر الانسيابي والذي يعطي السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

قبل تسليمها بعامين .. بيع جميع اصدرات T.33 من جوردون موراي

الأداء الفني للنسخة T.33 من جوردون موراي

وعن القدرات الفنية للسيارة فينبض قلب T.33 من سواعد محرك بسعة 4000 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع ضخ قوة قدرها 607 حصانا عند 11,000 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفية عن طريق ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

جوردون موراي T 33 T 50 T 51 نسخة T 33

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