مع أولمبياد الشتاء.. الصين تسجل 79 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وسجلت اللجنة 45 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 34 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 51 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 876 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 106419، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، تحديد سلالة جديدة فرعية من متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، في 5 دول أفريقية، مشيرة إلى أن هذه السلالة يصعب اكتشافها.