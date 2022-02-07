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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 7-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الإثنين الموافق 7-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل): 

سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية..

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

إذا كنت طالبًا ، فمن الأفضل أن تركز على دراستك وكتابتك بدلاً من إضاعة الوقت في أشياء غير ضرورية. هذا الوقت مهم جدا بالنسبة لك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 هناك احتمالية قوية للحصول على بعض الأخبار الجيدة المتعلقة بالعمل في النصف الثاني من اليوم. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية.

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برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

إذا كنت طالبًا ، فمن الأفضل أن تركز على دراستك وكتابتك بدلاً من إضاعة الوقت في أشياء غير ضرورية. هذا الوقت مهم جدا بالنسبة لك. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

سيكون اليوم سعيدًا للغاية بالنسبة لك. يبدو أن عملك الشاق يؤتي ثماره.  سيحقق رجال الأعمال بعض الأرباح. يمكن للأشخاص الذين يعملون في مجال النقل تحقيق مكاسب هائلة اليوم. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

ستكون صحة والديك جيدة. سوف تحصل على حبهم ودعمهم. سيكون اليوم يومًا رومانسيًا للغاية بالنسبة لك في مسألة الحب. ستكون قادرًا على إعطاء الوقت الكافي لشريكك. من المرجح أن يكون اليوم  مناسبًا للصحة.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

سيكون اليوم باهظ الثمن من حيث المال. حاول أن تحافظ على سلوكك جيدًا مع أفراد الأسرة ، خاصة مع الأشقاء الأصغر سنًا . 

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

إذا كنت مريضًا بالسكري، يُنصح بتوخي المزيد من الحذر. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير):

يُنصح الأشخاص الذين يقومون بأعمال متعلقة بالتمويل باتخاذ قراراتهم بحكمة. 

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

سيكون من الأفضل ألا تدع أي شخص ثالث يتدخل كثيرًا في شؤونك الشخصية. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، يُنصح بممارسة تمارين خفيفة يوميًا.

برج برج الحمل برج الثور الاسد برج العذراء الميزان برج العقرب

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