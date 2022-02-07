تنمية المشروعات بسيناء.. تمويل 9 جمعيات أهلية بـ9 ملايين جنيه و802 فرصة عمل

قال المهندس سليمان العماري، رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع شمال سيناء، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ساهم الجهاز بدور فعال في تمويل كثير من المشروعات في إطار برامج التنمية المجتمعية والبشرية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل وللتخفيف من الآثار السلبية للظروف الصعبة التي تعيشها سيناء.

تمويل ٩ جمعيات



وأضاف ، أنه خلال تلك الفترة تم تمويل 9 جمعيات أهلية بمبلغ 9 ملايين جنيه وفرت نحو 802 فرصة عمل في مجال حملات النظافة والتشجير والتوعية الصحية، الي جانب تمويل جمعيتين أهليتين لإقامة مشروعات تدريبية من أجل التشغيل بمبلغ 3 ملايين و848 ألف جنيه وفرت نحو 865 فرصة تدريبية متنوعة .

إلى جانب تم توفير تمويل ل 19 تدريبا حرفيا متنوعا بالتعاون مع 5 جمعيات أهلية وفرت 365 فرصة تدريبية للسيدات، وذلك عن طريق وحدة النوع الاجتماعي التابعة للجهاز.

بالإضافة إلى رفع كفاءة السيدات في مجال ريادة الأعمال عن طريق تنفيذ 6 دورات تدريبية في كيفية إدارة المشروعات والتسويق تحت مسمي «برنامج صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما»، حيث استفادت 150 متدربة من التدريب الذي تم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.