من الجيم.. أحمد مجدي يستعرض عضلاته عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر أحمد مجدي في الصورة من الجيم و هو يحمل الحديد مما اثار اعجاب متابعيه.

وكان كشف الفنان أحمد مجدي، بعض التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “وعد الشيطان” والذى يشارك فيه مع الفنان عمرو يوسف.

وقال أحمد مجدى فى تصريح لـ “صدى البلد” : نواصل حاليا تصوير العمل بشكل جيد حيث من المقرر أن يتم العرض على إحدى المنصات الالكترونية.

وأضاف أحمد مجدى: لا استطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة فى العمل إلا ان ما يمكن قولة ان هذا العمل سيكون مفاجأة خاصة أن العمل يعتمد على ميزانية ضخمة للغاية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان" كل من فتحى عبدالوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعي ومحمد إبراهيم يسرى وخالد كمال وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى "رشاش".