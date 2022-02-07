عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بآداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي الذي يتلقى العلاج فيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن ضوابط تقدم طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 تتمثل فيما يلي :

  • يتقدم ولي امر الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرته المستشفى التي يتلقى العلاج فيها
  • يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من احقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه
  • تشكيل لجنة سير امتحانات ثانوية عامة للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها طالب الثانوية العامة أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 لإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يسدد الطالب المتقدم للامتحان 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة لـ 10 جنيهات مصري رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

txt

التعليم: تعزيز تدريس الإيطالية كلغة ثانية في المدارس المصرية

txt

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد وصل لـ الرابع الإبتدائي وجاري تطوير باقي المناهج

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم: الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يقوم بسداد مبلغ 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات للامتحان بالإضافة لـ 210 جنيهات رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة او الرابعة.

الثانوية العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022.

الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

  • الطلاب المقيديون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم
  • الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين
  • الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم
  • الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم
  • في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما
امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 امتحانات طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

شعراوى: 85% من قرى مبادرة حياة كريمة في الصعيد و65 % بالمرحلة الجديدة

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

لاعب مغربي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لأسرة ريان

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

سعفان يعلن عن 6894 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد فقد لقب الأمم الأفريقية

أبو العينين : يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وأبو جبل قدم أداء بطوليا

أسطوانة الأكسجين بجواره للتمويه.. الباز يكشف سر الصندوق الأسود بجانب ملاك المغرب "ريان".. شاهد

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

مستشهدة بأم كلثوم.. مطربة مغربية تشرع في تسجيل القرآن الكريم

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ