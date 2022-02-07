لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بآداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي الذي يتلقى العلاج فيه.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن ضوابط تقدم طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 تتمثل فيما يلي :
- يتقدم ولي امر الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرته المستشفى التي يتلقى العلاج فيها
- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من احقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه
- تشكيل لجنة سير امتحانات ثانوية عامة للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها طالب الثانوية العامة أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 لإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى
موعد امتحانات الثانوية العامة 2022
وتنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يسدد الطالب المتقدم للامتحان 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة لـ 10 جنيهات مصري رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.
رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022
وقالت وزارة التربية والتعليم: الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يقوم بسداد مبلغ 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات للامتحان بالإضافة لـ 210 جنيهات رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة او الرابعة.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :
- الطلاب المقيديون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم
- الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين
- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم
- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم
- في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما