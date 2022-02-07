لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بآداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي الذي يتلقى العلاج فيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن ضوابط تقدم طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 تتمثل فيما يلي :

يتقدم ولي امر الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرته المستشفى التي يتلقى العلاج فيها

يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من احقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه

تشكيل لجنة سير امتحانات ثانوية عامة للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها طالب الثانوية العامة أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 لإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يسدد الطالب المتقدم للامتحان 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة لـ 10 جنيهات مصري رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يقوم بسداد مبلغ 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات للامتحان بالإضافة لـ 210 جنيهات رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة او الرابعة.

الثانوية العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022.

الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :