انطلاق امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو .. إلزام الطلاب بدفع رسوم 210 جنيه .. إتاحة التحويل بين "العلوم والرياضة" حتى 24 فبراير

امتحانات الثانوية العامة

الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022

لا يسمح للطالب التحويل من علمي لأدبي والعكس

تنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الاول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يسدد الطالب المتقدم للامتحان 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة لـ 10 جنيه مصري رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : الطالب المتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يقوم بسداد مبلغ 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات للامتحان بالإضافة لـ 210 جنيهات رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة او الرابعة.

الثانوية العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022.

الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

الطلاب المقيديون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين

الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم

الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم

في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد ذات الفرعين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات هامة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الموجودين في مختلف المدارس الثانوية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه على طلاب الثانوية العامة 2022 أن يعلموا أنه في المواد ذات الفرعين مثل (مادة الرياضيات البحتة المنقسمة للجبر والهندسة الفراغية / التفاضل والتكامل - والرياضيات التطبيقية المنقسمة للديناميكا والاستاتيكا ، والاقتصاد والاحصاء ) ، إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الاخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معا

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معا

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا ، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط

ضوابط التحويل بين الشعب لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2022 التحويل من الشعبة الادبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما ادى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي

وقالت : يجوز لطالب الثانوية العامة 2022 التحويل من الشعبة العلمية علوم الى شعبة علمي رياضة والعكس في موعد اقصاه الخميس 24 فبراير 2022 ، ويجوز ايضا لطلاب الثانوية العامة 2022 الذين تغيبوا عن اداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم اجراء نفس التحويل بشرط عدم اداء امتحان اي فرع من فروع الرياضيات او اي من مادتي الاحياء والجيولوجيا

وأضافت وزارة التربية والتعليم : لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2022 بتغيير مادة اللغة الاجنية الثانية التي ادى الامتحان فيها في الصفين الاول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يسمح لأي من طلاب الثانوية العامة 2022 بآداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس

24 فبراير..آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن آخر موعد لتسليم الطلاب لـ استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية للمدارس هو يوم الخميس 3 مارس 2022

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية إلى المدارس يوم الاحد 20 فبراير 2022 .

المواد التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2022

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب التأكد من أن استمارات الثانوية العامة الالكترونية موضحا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي :

بالنسبة للشعبة الادبية : اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، اللغة الاجنبية الثانية ، التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس ، الفلسفة ، التربية الوطنية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والاحصاء

بالنسبة لطلاب علمي علوم : اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، اللغة الاجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الاحياء ، الجيولوجيا ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والاحصاء

بالنسبة لطلاب علمي رياضة : اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، اللغة الاجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقنصاد والاحصاء

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الاول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم.

الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم

في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن ضوابط التقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2022

يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 أعوام حيث يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين والعامان الآخران على نظام المنازل.

لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.

يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.

الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد، مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.

تحويل طالب الثانوية العامة من منتظم لمنازل حال قل حضوره عن 85%

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يشترط حضور طالب الثانوية العامة لـ 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، “لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم، وسيكون عليه التقدم لأداء الامتحان كطالب يدرس بنظام المنازل خلال نفس العام”.