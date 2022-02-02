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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتفاصيل .. تعرف على المواد التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواد امتحان طلاب الثانوية العامة 2022.

حيث يؤدى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2022، الامتحان فى المواد العامة والتخصصية التى تضاف إلى المجموع والمواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وجميعها تكون مواد نجاح ورسوب .

وتتمثل مواد الثانوية العامة فيما يلي :

  • المواد العامة التى تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وهي : " اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية".
  • المواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وهي : " التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".
  • المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب ادبي : " التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.
  • المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب علمي علوم : الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية
  • المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب علمي رياضة : الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية".

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه بالنسبة للغة الأجنبية ، يؤدى طلاب الثانوية العامة 2022 الامتحان فى " اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية" كلغة أولى

ويؤدى طلاب طلاب الثانوية العامة 2022 الامتحان فى إحدى اللغات التالية كلغة ثانية : الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى للطالب هى اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية في ( اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية)

و يؤدى الطالب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التى أدى فيها الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الاول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

  • الطلاب المقيديون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم
  • الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين
  • الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم
  • الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم
  • في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن ضوابط التقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2022 

  • يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 أعوام حيث يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين والعامان الآخران على نظام المنازل
  • لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.
  • يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

 

  • يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

 

  • الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.

 

  • الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد، مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.

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