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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة من ليفربول لـ محمد صلاح بعد هزيمة المنتخب في نهائي أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة إلى الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق، ونجم المنتخب الوطني، بعد خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية، أمام السنغال، في المباراة النهائية.

وكتب الحساب الرسمي للريدز عبر تويتر: "‏يجب أن تفخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطولة يا ‎مو".

وتعرض محمد صلاح للخسارة في نهائي أمم أفريقيا للمرة الثانية، بعد نهائي 2017 أمام الكاميرون (2-1).

وكان محمد صلاح قد دخل في نوبة بكاء شديدة، مساء أمس، الأحد، بعد خسارة منتخب مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ومن المقرر أن يعود محمد صلاح لليفربول للانتظام في تدريبات الفريق استعداد للفترة المقبلة، بينما سيعود زميله السنغالي ساديو ماني بعده ب ٢٤ ساعة، عقب نهاية الاحتفالات مع منتخب بلاده.

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.

ليفربول محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الافريقية السنغال المنتخب الوطني ماني

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