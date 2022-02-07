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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنازة المخرج احمد يحيى من مسجد السيدة نفيسة .. فيديو وصور

صدى البلد

شيعت منذ قليل جنازة المخرج أحمد يحيى ،من مسجد السيدة نفيسة ،  بحضور الأهل والأصدقاء .

وأعلن شقيق المخرج أحمد يحيى منذ قليل رحيله تاركا خلفه إرثا كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، التي توقفت منذ أكثر من 11 عاما.

وكتب معتز شقيق المخرج الراحل عبر فيسبوك:" انتقل إلى رحمه الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيي.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم". 

و رحل عن عالمنا المخرج أحمد يحيي ، والذي يعد واحداً من اهم المخرجين فى تاريخ الفن المصرى ، حيث ترك أرثاً ضخماً من الأعمال الفنية .

بدأ المخرج أحمد يحيي  حياته الفنية منذ الصغر حيث وقف امام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ كممثلا فى فيلمى حكاية حب و البنات و الصيف.

درس المخرج أحمد يحيي  السينما و حصل على بكالريوس المعهد العالى للسينما عام 1968 شعبة اخراج و عمل مساعد مخرج مع كلا من المخرج حلمى حليم و اشرف فهمى و حسين كمال و محمد عبد العزيز .

و يعتبر المخرج أحمد يحيى من اهم المخرجين في جيله و وصفه النقاد بخليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار.

و حاز المخرج أحمد يحيي بالعديد من الجوائز و كان يعتبره رشدي اباظه و فريد شوقي بمخرجهم المفضل.

يعتبر المخرج أحمد يحيي من المخرجين الذين اهتموا بتحويل النصوص الادبية العربية و العالمية الى افلام .

قدم المخرج أحمد يحيي فيلم "لا تبكى يا حبيب العمر" وظل الفيلم فى دور العرض لأكثر من 30 اسبوعاً وأبكى الجماهير، حتى قيل إن الرئيس السادات قال لوحش الشاشة لقد أبكيتنى فى هذا الفيلم.

 

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