بيراميدز يهزم إيسترن كومباني ٤-١ وديا

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز وإيسترن كومباني بفوز بيراميدز ٤-١ في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
سجل رباعية بيراميدز في المباراة، إبراهيم عادل "هاتريك" ٣ أهداف، وفاجري لاكاي هدف، في إطار التحضير لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم ١٣ فبراير الجاري في إطار أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
خاض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي
خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - وليد الكرتي - محمود صابر
خط الهجوم: فاجري لاكاي
وفي الشوط الثاني شارك أحمد سامي ومحمد صادق وأحمد أيمن منصور وحسين السيد وأحمد توفيق ودودو الجباس وأحمد فوزي.