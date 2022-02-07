بيراميدز يهزم إيسترن كومباني ٤-١ وديا

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز وإيسترن كومباني بفوز بيراميدز ٤-١ في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

سجل رباعية بيراميدز في المباراة، إبراهيم عادل "هاتريك" ٣ أهداف، وفاجري لاكاي هدف، في إطار التحضير لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم ١٣ فبراير الجاري في إطار أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فاجري لاكاي

وفي الشوط الثاني شارك أحمد سامي ومحمد صادق وأحمد أيمن منصور وحسين السيد وأحمد توفيق ودودو الجباس وأحمد فوزي.