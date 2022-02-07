إسرائيل تعلن التحقيق في قضية تجسس كبرى

أعلن وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني (إسرائيل)، عومر بارليف عن تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برمجية التجسس المعروفة بـ"بيجاسوس" واحتمال تعرض مواطنين وشخصيات عامة للمساس بحقوقهم.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في بيان عبر تويتر: "في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين".

وأضاف أن "اللجنة ستكون مخولة بصلاحية لجنة تحقيق رسمية بما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينت، علق اليوم الاثنين، على التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على شخصيات بارزة من خلال برنامج "بيجاسوس".

وأكد بينيت، أنه سيقوم بمتابعة جدية لهذه التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني.