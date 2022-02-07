دينا أبو السعود: مكمل ELP Multivit يحتوي على جميع الفيتامينات.. فيديو

كيفية الوقاية من فقر الدم

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن الدم من أهم عناصر الجسم، وهو مكون من كرات الدم الحمراء، وكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة، والصفائح الدموية، مشيرة إلى أهمية خلايا الدم للجسم.



وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من الضروري الاهتمام بصحة الدم وكفاءته؛ مشيرة إلى أنه في حالة حدوث فقر الدم فإن ذلك يتسبب في حدوث مشكلات متعددة.

وقدمت دينا أبو السعود نصيحة بضرورة تناول المكمل الغذائي "ELP Multivit" والذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وهي بدورها تحافظ على صحة البشرة والشعر كما تعمل على تحسين التركيز لدى السيدات.

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن فقر الدم يعتبر من أمراض الدم الشائعة جدًا، حيث يبدأ عندما يحدث نقص في كريات الدم الحمراء السليمة أو في بروتين الهموغلوبين، مشيرة إلى أن فقر الدم الناتج من نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، كما يحدث فقر الدم أيضًا عند وجود نقص في عناصر أخرى، مثل: حمض الفوليك، وفيتامين ب12.

وأضافت دينا أبو السعود، أنه لا يمكن الوقاية من فقر الدم الوراثي، مثل: الثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي أما فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، أو فيتامين بـ12، أو حمض الفوليك يمكن الوقاية منه من خلال الإجراءات مثل تناول المكملات الغذائية مثل " ELP Multivit" والذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الانسان .

وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود، الستشار الطبي لشركة Bio naturals، إلى أنه يعد النظام الغذائي الإجراء الأمثل للوقاية من فقر الدم، حيث يوجد العديد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للوقاية من فقر الدم منها، مثل الأغذية الغنية بالحديد والأغذية الغنية بفيتامين بـ 12 والأغذية الغنية بحمض الفوليك.



قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إنه مع تفشي وباء كورونا يحتاج مريض الأنيميا لمعرفة نظام غذائي يستطيع تناوله ويحميه من كوفيد19 ومتحوراته المتعددة سواء "أوميكرون" أو متحور "دلتا" الخطير، وفي جميع الحالات اتباع طرق الوقاية خير من العلاج.

وأضافت "أبو السعود"، أن أولى طرق الوقاية من فيروس كورونا تبدأ من النظام الغذائي السليم، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة مثل السبانخ، فضلًا عن تناول الحديد من مصادر نباتية.

وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إلى أن النظام الغذائي الصحي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات وبروتين نباتي وحيواني هو نظام غني بالفيتامينات والمعادن، التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي للأصحاء ولمرضى الأنيميا بشكل خاص والذين تبلغ مستويات الهيموجلوبين لديهم 11 جرام.

وتابعت: "يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل خلال هذه الفترة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في تناول المشروبات المنبهة، والغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة، لأنها تؤثر على امتصاص الحديد والسوائل داخل الجسم"، مشيرة إلى أن هناك سلوكيات خاطئة، يتبعها البعض ومنهم مرضى الأنيميا، وتتمثل السلوكيات الخاطئة في تناول الأطعمة غير الصحية مثل المعلبات، والتي تحتوي على مواد حمضية تؤثر على المعدة.