عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإيرانية تخترق أكبر سجون طهران وتحصل علي وثائق سرية.. تفاصيل

إيران
إيران

أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة، اليوم الإثنين، اختراق المنظومة الإلكترونية في سجن ”قزل حصار“ الذي يعد أكبر السجون في البلاد.

ويقع سجن ”قزل حصار“ في مدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية طهران، ويضم آلاف المعتقلين، بينهم سياسيون وناشطون معارضون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن ”جماعة عدالة علي الإيرانية المعارضة تمكنت من اختراق كاميرات سجن قزل حصار، كما حصلت على وثائق سرية تتعلق باحتجاجات نوفمبر لعام 2019“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”الوثائق التي حصلت عليها الجماعة المعارضة تضمنت قائمة لأكثر من 1600 شخص قيل إنهم متهمون بالمشاركة في تلك الاحتجاجات“.

بايدن لـ إسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران

إيران: تجميد عضوية إسرائيل كمراقب بالاتحاد الأفريقي رسالة لكل الساعيين نحو التطبيع

ومن بين الوثائق ”رسالة إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني آنذاك، تحدث فيها عن خلق فرص لمحكومي نوفمبر“، مشيرة إلى أنه ”تم تصنيف بعض الوثائق المسربة على أنها سرية للغاية“.

واحتجاجات نوفمبر 2019، كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، لكنها غيّرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، فيما قمعت السلطات بشدة الاحتجاجات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ”ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات“.

لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا قضوا في الاحتجاجات، فيما ذكرت وكالة ”رويترز“ أن 1500 شخص قتلوا فيها.


اختراق منصات تليفزيونية


بالتزامن مع هذه الخطوة، أعلنت منصة ”تلوبيون“، وهي منصة البث المباشر وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة في إيران، اليوم الإثنين، خروج موقعها الإلكتروني عن العمل، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي الأول من فبراير الجاري، تعرضت المنصة ذاتها للاختراق من قبل مجموعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة ذاتها.

ايران المعارضة الإيرانية طهران سجون ايران اخبار ايران المنظومة الإلكترونية هاكر قزل حصار منظمة العفو الدولية إبراهيم رئيسي

موضوعات متعلقة

"يونيسيف" تعلن المغربي ريان أيقونة للطفولة

بريطانيا.. جونسون يسعى لطمأنة روسيا بشأن دور حلف الناتو

مباحثات بين السعودية وأمريكا لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية

البحرين تعلن شروط منح الإقامة الذهبية والفئات المستفيدة

السعودية.. حساب المواطن يكشف موعد صرف دفعة فبراير للمستفيدين

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي الذي توفي في بئر

بعد أمريكا.. بريطانيا تعلن إرسال قوات عسكرية إلى بولندا

بايدن لـ إسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران

ترشيحاتنا

موقف محرج.. إليسا ترفض مصافحة أحد المعجبين على المسرح| فيديو

شاهد .. أول تعليق لـ أحمد فتوح بعد خسارة أمم أفريقيا

أحمد موسى لـ محمد صلاح: أوعى تنكسر.. مستنينك في "قطر 2022"

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

الأولوية لـ المنتخب.. وزير الرياضة: محمد صلاح قالي مش هنسيب حقنا.. فيديو

كتبنا التاريخ.. إيتو عقب نهاية كأس الأمم: قوة كرة القدم الإفريقية لا يمكن إيقافها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ