المعارضة الإيرانية تخترق أكبر سجون طهران وتحصل علي وثائق سرية.. تفاصيل

أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة، اليوم الإثنين، اختراق المنظومة الإلكترونية في سجن ”قزل حصار“ الذي يعد أكبر السجون في البلاد.

ويقع سجن ”قزل حصار“ في مدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية طهران، ويضم آلاف المعتقلين، بينهم سياسيون وناشطون معارضون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن ”جماعة عدالة علي الإيرانية المعارضة تمكنت من اختراق كاميرات سجن قزل حصار، كما حصلت على وثائق سرية تتعلق باحتجاجات نوفمبر لعام 2019“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”الوثائق التي حصلت عليها الجماعة المعارضة تضمنت قائمة لأكثر من 1600 شخص قيل إنهم متهمون بالمشاركة في تلك الاحتجاجات“.

ومن بين الوثائق ”رسالة إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني آنذاك، تحدث فيها عن خلق فرص لمحكومي نوفمبر“، مشيرة إلى أنه ”تم تصنيف بعض الوثائق المسربة على أنها سرية للغاية“.

واحتجاجات نوفمبر 2019، كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، لكنها غيّرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، فيما قمعت السلطات بشدة الاحتجاجات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ”ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات“.

لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا قضوا في الاحتجاجات، فيما ذكرت وكالة ”رويترز“ أن 1500 شخص قتلوا فيها.



اختراق منصات تليفزيونية



بالتزامن مع هذه الخطوة، أعلنت منصة ”تلوبيون“، وهي منصة البث المباشر وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة في إيران، اليوم الإثنين، خروج موقعها الإلكتروني عن العمل، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي الأول من فبراير الجاري، تعرضت المنصة ذاتها للاختراق من قبل مجموعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة ذاتها.