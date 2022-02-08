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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: تحسن الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك لـ114.2 مليار جنيه أكتوبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

تحسن حجم صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي إلي 114.2 مليار جنيه مقابل 186.313 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 162.4 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول الأصول والخصوم لدي البنك نحو 192.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 238.9 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 232.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

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وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 630.7 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 631.03 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 627.45 مليار جنيه في أغسطس 2021.


ووصلت الخصوم الأجنبية للبنك المركزي نحو 438 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 392.13 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 394.9 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.


وبلغت الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية أكتوبر الماضي نحو 260.84 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 270.922 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 248.621 مليار جنيه في أغسطس 2021.


وصلت الخصوم الأجنبية للبنوك بنهاية أكتوبر الماضي نحو 339.35 مليار جنيه مقابل 323.51 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 318.814 مليار جنيه في أغسطس السابق.

البنك المركزي المصري اقتصاد واعمال اخبار مصر الأصول الخصوم الأجنبية

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