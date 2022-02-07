فاروق الباز: لا صحة لما يتردد عن غرق واختفاء الإسكندرية

نفى الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، كل الشائعات المنتشرة حول غرف عروس البحر الابيض المتوسط محافظة الإسكندرية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية ولا صحة لغرقها كما يتردد.

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفاً أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وشدد مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن على أن هناك ١٠ ملايين و٥٠٠ فدان غرب النيل صالحة للحياة.