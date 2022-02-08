تصل لـ 10 الاف جنيه ..ارتفاع في اسعار بيجو 2008 موديل 2022 |تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 2 و 10 الاف جنيه، لتتضمن الفئات المقدمة من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

بيجو 2008 موديل 2022

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2022

ترتكز السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على جنوط رياضية قياسها 16 بوصة، مع اقواس نصف دائرية تزين منطقة العجلات، وعتبات بارزة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي زود بفتحة بانوراما للفئة عالية التجهيز.

بيجو 2008 موديل 2022

كما دعمت بيجو 2008 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانعلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع كاميرا خلفية وحساسات حركة، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى تقنيات اعلى تجهيزًا مثل رصد النقاط العمياء، وحساسات حركة أمامية.

وتعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.9 ثانية.

بيجو 2008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك Active بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 372.990 جنيه، بدلًا من 362.990 جنيه، أي بزيادة بلغت 10 الاف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك Allure بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 402.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT Line بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 جنيه بدلًا من 437.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.