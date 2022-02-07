بعد خسارة كأس أفريقيا.. أبو جبل يحبس دموعه على الهواء..فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن محمد الشناوي أول من احتضنه بعد خسارة لقب أمم إفريقيا.

وأضاف أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":"بكيت بعد خسارة كأس إفريقيا ".

وتأثر محمد أبو جبل على الهواء، قائلا:"لما الواحد يشوف الكأس قريب جدا وفجأة يبعد عننا أمر مؤثر للغاية وكان الموقف صعب جدا ".

وأكمل :" كان نفسنا نفرح المصريين باللقب ومنتخب مصر افضل فريق في إفريقيا".

ولفت محمد ابو جبل :" كنا عايزين ناخد البطولة عشان المصريين"، مضيفا:"لاعبو منتخب مصر سددوا ركلات الجزاء بشكل جيد طوال البطولة وركلات الترجيح بها قدر كبير من التوفيق".