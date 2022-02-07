لا عودة للخلف.. زينة توجه رسالة لـ جمهورها .. شاهد

وجهت الفنانة زينة رسالة لـ متابعيها ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.

وعلقت زينة قائلة “ لا يمكن العودة للخلف لتغيير البداية.. لكن يمكنك ان تبدأ من مكانك وتغير النهاية ”.



يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

ووجهت الفنانة زينة رسالة لاعبى منتخب مصر ، بعد خسارة كاس الأمم الأفريقية، أمام السنغال على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكتبت زينة عبر انستجرام " بنحبكم وبنحترمكم وعندنا من الكاس ده سبعة ٧ مرات ده حتي رقم ٧ احلي من ٨

احنا فرحانين بيكم ويكفينا مجهودكم وتعبكم ربنا كبير ويعوضكم بالخير يا رجالة مصر الغالية 🇪🇬🇪🇬🇪🇬

#مصر #منتخب_مصر ".