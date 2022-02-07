عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داوود عبد السيد: هموم الطبقة الوسطى أبرز أسباب أزمة السينما في مصر

صدى البلد

أكد المخرج الكبير داوود عبد السيد، أن أزمة السينما في مصر محصلة للعديد من الأمور أهمها أن السينما هو فن الطبقة الوسطى، موضحا أن الطبقة الوسطى الآن لديها الكثير من المشاغل وهموم اقتصادية تنعكس على الشاشة وهذا هو الوضع الطبيعي الان.

وأضاف المخرج داوود عبد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه حينما يتم استبعاد فئة كبيرة من الطبقة الوسطى من السينما تحدث أزمة، متابعا: "مفيش حد من الطبقة الوسطى العادية يقدر يروح السينما بأسعارها حاليا وأماكن عرضها ودي الازمة الاهم".

وأشار المخرج داوود عبد السيد، إلى أن الرقابة الفنية على السينما من أبرز الأزمات الحالية والجمهور أيضا عليه الفصل بين الممثل والشخصية التي يؤديها، مستكملا: "الجمهور لازم ميعملش خلط بين الممثل والشخصية اللي بيمثلها ولازم نبقى أرحب في فهم الآراء والاتجاهات".
 

حديث القاهرة خيري رمضان داوود عبد السيد القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة

ترشيحاتنا

كأس الأمم الأفريقية.. حازم إمام : نحن الأحق بالبطولة لهذه الأسباب

طبيب المنتخب: أبو جبل قال لي لو رجلي مقطوعة مش هخرج..فيديو

ميدو يكشف: تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

حكم تعدد الأدوار في المقابر .. دار الإفتاء تجيب | فيديو

لا حرية في أوروبا.. فصل الصحفية الأردنية فرح مرقة من «دويتشه فيله»|تفاصيل

" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ