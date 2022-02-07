داوود عبد السيد: هموم الطبقة الوسطى أبرز أسباب أزمة السينما في مصر

أكد المخرج الكبير داوود عبد السيد، أن أزمة السينما في مصر محصلة للعديد من الأمور أهمها أن السينما هو فن الطبقة الوسطى، موضحا أن الطبقة الوسطى الآن لديها الكثير من المشاغل وهموم اقتصادية تنعكس على الشاشة وهذا هو الوضع الطبيعي الان.

وأضاف المخرج داوود عبد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه حينما يتم استبعاد فئة كبيرة من الطبقة الوسطى من السينما تحدث أزمة، متابعا: "مفيش حد من الطبقة الوسطى العادية يقدر يروح السينما بأسعارها حاليا وأماكن عرضها ودي الازمة الاهم".

وأشار المخرج داوود عبد السيد، إلى أن الرقابة الفنية على السينما من أبرز الأزمات الحالية والجمهور أيضا عليه الفصل بين الممثل والشخصية التي يؤديها، مستكملا: "الجمهور لازم ميعملش خلط بين الممثل والشخصية اللي بيمثلها ولازم نبقى أرحب في فهم الآراء والاتجاهات".

