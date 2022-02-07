ميدو: منتخب مصر يمتلك جيلا قادرا على تحقيق النجاحات

يرى أحمد حسام ميدو أن منتخب مصر أصبح لديه قائدا حقيقيا ممثلا في محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مشددا على أن منتخب مصر اكتسب جيلا جديدا قادر على تحقيق النجاحات في المستقبل رغم خسارة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أصبح لدينا قائدا حقيقيا لمنتخب مصر وهو محمد صلاح قائد بتصرفاته، حديث محمد صلاح وقت الخسارة بالتعويض ضد السنغال في تصفيات كأس العالم يثبت أن منتخب مصر له قائدا"

واختتم حديثه قائلا: "هناك علامات تؤكد أن هذا الجيل الحالي لمنتخب مصر الوطني سيحقق العديد من النجاحات، ومن الممكن في كرة القدم ألا تحصد بطولة ولكن تكسب جيل ولاعبين يحققون لك نجاحات في المستقبل، حزن لاعبي منتخب مصر وشعورهم بالمسؤولية وانتظارهم لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم علامات تشير إلى أن مصر اكتسبت جيلا مميزا".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، أمس الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.