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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يوجه نصيحة لـ كيروش قبل مباراتي السنغال

كيروش
كيروش

وجه الإعلامي محمد فاروق، نصيحة للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل مباراتي السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "يجب على كيروش أن يقوم بدراسة كل كبيرة وصغيرة فى منتخب السنغال قبل مباراتي تصفيات كأس العالم، لأن ذلك سيجعل الأمور سهلة".
وأضاف: "مباراتا السنغال تحتاجان إلى جهود جميع اللاعبين وكيروش نجح فى إعداد مجموعة مميزة من اللاعبين وابرزهم محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وعمر كمال".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، أمس الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.

الإعلامي محمد فاروق كارلوس كيروش السنغال كأس العالم منتخب السنغال

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