تهدف إلى تمكين الفتيات.. ورش تدريبية لبرنامج دورنا بمراكز شباب كفر الشيخ

كشف أحمد السماحي المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، تفاصيل برنامج دورنا الذى أطلقته المحافظة، موضحا:" المبادرة تهدف إلي تمكين الفتيات من التوافق المجتمعي ونبذ العنف ودعم اللاجئين".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " عصر الشباب" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" البرنامج يسعى إلى تدريب الشباب على إطلاق مبادرات شبابية وتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المحافظة.

وتابع:"المبادرات تتضمن التعريف بحقوق الفتيات، ومواجهة الابتزاز الإلكترونى، وكل المبادرات سيتم الانتهاء من تدشينها حتى 20 فبراير الجارى من أفكار الشباب في كفر الشيخ".

