أبوجبل عن عدم تسديد صلاح للركلة الرابعة أمام السنغال: الترتيب ليس له علاقه باللاعبين..فيديو

قال محمد ابوجبل حارس مرمي المنتخب المصري، إن ترتيب لاعبي مصر في ضربات الترجيح جيد ، وأن الترتيب ليس له علاقه باللاعبين، "والدليل أن المنتخب السنغالي المنافس أعطى ماني تسديد آخر ضربة واللاعب الذي سبقه لو كان أضاع كانت المباراة انتهت لصالحنا".





و أوضح أبوجبل خلال استضافته ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbcمصر " أن محمد عبد المنعم وضع كرته في مرمى السنغال بطريقة جيدة وتدرس لكنها ارتفعت في العارضة".



وأكد أبو جبل " أنا لو حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة مكنش هيبقى فارق معايا لأن أنا بالنسبالي خسرت البطولة نفسها" .



وتابع " إن لحظة الحزن اللي حسيت بيها وشوفتها في عيون زمايلي في الفرقة والجهاز الفني وفي عيون الشعب المصري تخلي أي ألقاب فردية مش فارقة معايا".

