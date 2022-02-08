الزمالك يتراجع ويمنح كارتيرون راتبه كاملًا دون أي خصم

قال الاعلامي محمد شبانة إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حصل على راتبه الخاص بشهر يناير، خلال الأيام الماضية، واستلمه مبكرًا، على عكس ما يحدث كل شهر من جانب إدارة الزمالك".

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "رغم خروج إدارة الزمالك ببيان رسمي عقب الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة بكأس الرابطة بشأن خصم نصف شهر من راتب الجهاز الفني لكن المدرب استلم راتبه كاملًا بدون خصم أي شيء منه".

وتابع: "مصدر داخل إدارة الزمالك أكد أن السبب وراء عدم صدام رئيس النادي مع كارتيرون بسبب إقامة الانتخابات خلال الأيام المقبلة ورغبة رئيس الزمالك في عدم حدوث مشاكل مع المدرب".