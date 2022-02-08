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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يصل إلى نواكشوط للمشاركة في المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

صدى البلد

وصل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم تحت عنوان "بذل السلام للعالم".


وكان في استقبال وزير الأوقاف، في مطار نواكشوط أم التونسي الدولي، السفير المصري لدى موريتانيا خالد يوسف، ونائب السفير محمود بيومي، ومسؤولون حكوميون من موريتانيا.


وأعلن المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الثاني الذي يُنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرئاسة رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه.


وقد اختار المؤتمر الأفريقي لملتقاه الثاني عنوان "بذل السلام للعالم"، وسيشارك في هذا الملتقى عدد كبير من وزراء الشؤون الدينية في القارة الأفريقية، ورؤساء مجالس الإفتاء، وجمع من العلماء والأكاديميين وقادة المجتمع المدني، وبعض الفاعلين في الشأن الشبابي بالقارة.


وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى -على مدى ثلاثة أيام- الوضع الراهن في أفريقيا، وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف، والنماذج الملهمة في تعزيز قيم السلم والتسامح والتعايش في التراث الأفريقي.

كما تتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع لمعالجة الهشاشة والفقر والجهل والبطالة ومختلف عوامل البيئة الحاضة للتطرف وإشكالية الهجرة غير الشرعية، ولإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات.

ويسعى المؤتمر -حسب المنظمين- إلى الخروج بتوصيات تدعم السلم والمصالحات وتؤسس لعمل جاد ومستدام من أجل تعزيز السلم في القارة الأفريقية.

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