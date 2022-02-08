الجريدة الرسمية: اعتماد لائحة النظام الاساسي لبعض الهيئات التابعة لهيئة الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32، بتاريخ 8 فبراير 2022، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 2108 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

و جاء القرار كالتالي..

كما نشرت الجريدة في نفس العدد قرار هيئة الرقابة المالية رقم 2179 لسنة 2021 بتاريخ 14-12-2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق تكافل ضباط شرطة السويس.

وجاء القرار كالتالي..

ونشرت الجريدة الرسمية في ذات العدد قرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 2022 باعتماد لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة القاهرة.

وجاء القرار كالتالي..