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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

الطفل ريان المغربي
الطفل ريان المغربي

مازالت المفاجآت تتكشف عن سبب وفاة الطفل ريان الذي لقي مصرعه داخل بئر بضواحي مدينة شفشاون شمالي المغرب ، إثر سقوطه فيه بالخطأ وظل عالقا داخله 5 أيام متواصلة وسط عمليات إنقاذ لمحاولة العثور عليه وإخراجه من البئر.

سبب وفاة الطفل ريان 

وسائل إعلام في المغرب كشفت عن مفاجأتين مدويتين بشأن سبب وفاة الطفل ريان ، أولاهما أن الطفل ريان عانى خلال 100 ساعة في البئر من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

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وللمزيد حول سبب وفاة الطفل ريان داخل بئر بإقليم شفشاون شمالي المغرب شاهد الفيديوجراف التالي:

الطفل ريان سبب وفاة الطفل ريان ريان المغرب شفشاون

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