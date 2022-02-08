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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة تسرق المجوهرات ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة

ارشيفية
ارشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب " المغافلة " .

بتطوير مناقشتها أقرت بإرتكابها عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت ) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه 

وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وذلك لإدارته المخبز "بدون ترخيص "

وتبين من الفحص قيام المتهم بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاُ للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبحوزته (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) .

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة نشل مباحث القاهرة امن القاهرة ضبط سيدة

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