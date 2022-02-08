ريم مصطفى تتألق في إطلالة شتوية جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة شتوية جذابة اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة، ريم مصطفي روجت لمسلسلها الجديد في رمضان ونشرت البوستر الترويجي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم .

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى.