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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها العقرب والدلو.. 4 أبراج فلكية تنتقد الآخرين كثيرا

الأبراج
الأبراج

كشف تقرير جديد عن أبراج يحبون انتقاد الآخرين ولديهم عقدة التفوق، وتصبح مهاراتهم هي هدم مشاعر الآخرين.

أبراج تنتقد الآخرين

فيما يلي بعض علامات الأبراج التي تحب انتقاد الآخرين، وفقًا لعلم التنجيم.

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1- برج الدلو

يحب برج الدلو انتقاد الآخرين وإيجاد العيوب فيهم، قد لا يفعل ذلك عن قصد لكنهم يشعرون أنه من واجبهم انتقاد الآخرين حتى يتمكنوا من أداء أفضل.

2- برج العذراء

يحب العذراء أيضًا انتقاد الآخرين، لديهم ثقة مفرطة وهذا هو سبب رغبتهم في توجيه انتقادات غير ضرورية للآخرين، وعلى الرغم من أنهم قد لا يكونون على حق طوال الوقت، إلا أنهم لن يدخروا فرصة لانتقاد الآخرين والشعور بالرضا حيال ذلك.

3- برج السرطان

ينتقد السرطان الأشخاص لإخراج أفضل ما لديهم، إنهم يفعلون ذلك فقط للتأكد من أن الشخص الآخر قادر على التحسين والعمل على عيوبهم، لا توجد نوايا سيئة وراء ذلك ، لكنهم يحبون انتقاد الناس فقط من أجل ذلك، علاوة على ذلك، فإنه يسعدهم إذا كان نقدهم قد ساعد شخصًا بأي شكل من الأشكال.

4- برج العقرب

العقرب هم سادة إلقاء الانتقادات، ومعظمهم من الانتقادات غير الضرورية، ونواياهم الشريرة تجعلهم ينتقدون حتى الأشياء الجيدة قد يجعلهم الشعور الطفيف بالقوة يشعرون أنه من حقهم الطبيعي أن يدقوا أنوفهم في أعمال الآخرين وتحمل مسؤولية العالم بأسره.

ابراج أبراج تنتقد الأخرين علامات الأبراج برج الدلو برج العذراء

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