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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| غرفة الرياض تطلق مبادرة "العقار الجديد"

غرفة الرياض
غرفة الرياض

تطلق غرفة الرياض  السعودية ممثلة باللجنة العقارية مبادرة "العقار الجديد"، عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تجمع مسؤولي الجهات الحكومية مع رواد الأعمال وشركات رأس المال الجريء (التقنية العقارية) إذ تنطلق أولى فعاليات هذه السلسة يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022م افتراضياً "عن بعد".


بحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس” فتناقش المبادرة من خلال عدد من المحاور التمويل الجماعي للعقار، وإدارة البيانات والمعلومات التقنية العقارية، والمطابخ السحابية، والمستودعات السحابية، وأثر تطبيقات المطاعم على القطاع العقاري، والمخازن الذاتية.

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وسيعقد اللقاء الذي سيتضمن جلستي عمل الأولى عن التقنية والعقار، والثانية تتناول اللوائح القانونية والبيئة التنافسية للتمويل الجماعي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد أن مبادرة "العقار الجديد" تكشف عن الفرص في الاستثمار العقاري لمثل هذه الأنواع من العقارات النوعية، وتعمل على تحفيز الاستثمار الخاص لدعم جهود الدولة في تنويع الاستثمارات الاقتصادية.

 وتقريب وجهات النظر حول تطلعات أصحاب المصلحة في المنظومة العقارية من الجهات الحكومية وأيضاً طرح المرئيات والمقترحات والاستفسارات من الحضور على المتحدثين.

السعودية الجهات الحكومية الرياض القطاع العقاري الاستثمار العقارى التمويل

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