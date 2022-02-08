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تعليم

جامعة القاهرة تنظم عددا من الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام

صدى البلد

تنظم جامعة القاهرة  عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية خلال فترة إجازة منتصف العام وخريطة كاملة للأنشطة خلال الفصل الدراسى الثانى لتحفيز الطلاب ودعم المواهب لديهم .

وفى هذا التقرير ننشر لكم أهم الانشطة الطلابية الفترة الحالية .

مشاركة طلاب الجامعة في عدد من معسكرات التدريب منها: معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين والمخترعين، ومعسكر ريادة الأعمال بعنوان كيف تصبح رائد أعمال، ومعسكر لتدريب طلاب الفنون الشعبية، ومعسكر تدريبي للطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10، ومعسكر إعداد عشائر الجوالة بكليات الجامعة المختلفة استعدادًا لمهرجان الجوالة.

الفنون التطبيقية بحلوان: إعلان النتائج بداية الفصل الدراسي الثاني

سيتم تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

كما أن هناك  عددا من المسابقات في مختلف المجالات منها: مسابقة لكرة السلة، ومسابقة لكرة الطائرة، ومسابقة لكرة اليد، ومسابقات الشعر المتنوعة، وتدريب الطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10 في مجالات الموسيقي والكورال، والفنون التشكيلية، إلى جانب تنظيم الدوري الثقافي لمسابقة إبداع 10.

جامعة القاهرة الانشطة الطلابية الفصل الدراسي الثاني دعم المواهب معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين اخبار التعليم

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